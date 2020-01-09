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Чешские ветеринары обеспокоены ситуацией с птичьим гриппом в Польше

Чешские ветеринары обеспокоены ситуацией с птичьим гриппом в Польше

Марина Комарова 132 0
Государственная ветеринарная инспекция Чехии проводит внеочередные проверки в хозяйствах, в которые поставляется мясо птицы из Польши. Таким образом, ветеринары хотят предотвратить распространение птичьего гриппа в стране. Проверки проводятся по всей территории Чехии и продолжатся до января.
Чешские ветеринары обеспокоены ситуацией с птичьим гриппом в Польше

Польша является крупнейшим производителем мяса птицы в Европейском союзе. На прошлой неделе вирус птичьего гриппа H5N8 был обнаружен на пяти польских фермах.

Министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан напомнил, что министерство вместе с ветеринарами предупреждали о повышенном риске птичьего гриппа из Польши в конце прошлой недели.

«Необходимо проводить строгие проверки и соблюдать принципы биобезопасности и профилактики во всех хозяйствах. Государственная ветеринарная администрация уже проинформировала все региональные ветеринарные администрации, сельскохозяйственные ассоциации, ветеринаров», — сказал Томан.

«Мы призываем всех заводчиков не пускать на ферму посторонних лиц, потому что риск в настоящее время связан с людьми или транспортными средствами», — добавил глава ветеринарной инспекции Збынек Семерад.

По закону коммерческие фермы обязаны сообщать о снижении потребления пищи и воды у животных более чем на 20%, снижении производства яиц более чем на 5% на два и более дней и повышении смертности более чем на 3% в неделю.

Птичий грипп появился в Чешской Республике в 2017 году. Из-за этого заболевания на чешских фермах было уничтожено 98 тысяч птиц.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
животные Болезни Чехия Сельское хозяйство ЧР Министерство сельского хозяйства
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