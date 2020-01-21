Перехватывающую парковку в районе Černý Most откроют в 2021 году

К концу 2021 года в пражском районе Черный мост будет построено 880 новых мест для парковки автомобилей. Администрация Праги выбрала подрядчика для строительства нового парковочного дома P + R Černý Most — консорциум BAK и Metrostav.

Парковочный дом будет располагаться в районе улицы Хлумецка, где сейчас находится автостоянка P + R. Строительство перехватывающей парковки обойдется примерно в 604 млн крон, при этом 324 млн будет выделено из европейских фондов. Соответствующий документ пражские советники утвердили 20 января.

В прошлом году было создано более 80 новых парковочных мест на улице Янковцова в Праге 7 и еще 400 на автостоянках P + R в Опатове, Беховице и Бранике. В этом году планируется открытие перехватывающих парковок P + R в Липенце, Гостиварже и на улице Ледницка (Кыйе) — это еще как минимум 200 дополнительных мест.

Сейчас в Праге около 20 парковок P + R. Они расположены рядом с метро, остановками ​​автобусов, трамваев или у железнодорожных вокзалов.

Источник: idnes.cz