Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.2
USD
22.9
RUB
0.37
UAH
0.93
Энциклопедия Карта Погода
04d 4 °C
Количество предпринимателей в Чехии в 2019 году уменьшилось на 20 тысяч

Количество предпринимателей в Чехии в 2019 году уменьшилось на 20 тысяч

Марина Коханкова 239 0
В прошлом году прекратили осуществлять предпринимательскую деятельность в Чехии 80 тысяч субъектов. Новые лицензии на индивидуальное предпринимательство получили 60 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные компании CRIF.
Количество предпринимателей в Чехии в 2019 году уменьшилось на 20 тысяч

«Количество людей, которые начинают бизнес, с 2014 года практически не меняется: в среднем это 57-60 тысяч физических лиц. Однако в 2019 году было выдано рекордное количество лицензий на ИП. В то же время прекратили заниматься бизнесом на 4000 человек меньше, чем в 2018 году», — говорит аналитик CRIF Вера Каменичкова.

Больше всего индивидуальных предпринимателей в 2019 году было зарегистрировано в Праге (9567), Среднечешском (7810) и Южно-Моравском крае (6786). Меньше всего бизнесменов получили лицензии в Карловарском (1405), Либерецком (2380) и Пльзеньском краях (2838).

Источник: e15.cz

Рассказать всем:
Темы
бизнес индивидуальный предприниматель Чехия
Читайте
по теме 
Лимит для неплательщиков НДС могут увеличить до 2 млн крон
07.01.2020 13:30 Экономика
Лимит для неплательщиков НДС могут увеличить до 2 млн крон
1559 0
С 6 января в пражском районе Высочаны действуют платные парковки
06.01.2020 13:30 Экономика
С 6 января в пражском районе Высочаны действуют платные парковки
1871 0
Кому в Чехии в 2019 году платят больше и меньше всех
10.10.2019 13:00 Карьера
Кому в Чехии в 2019 году платят больше и меньше всех
5979 0
Две остравские компании взломали систему ЕЕТ
09.10.2019 12:17 Экономика
Две остравские компании взломали систему ЕЕТ
1939 0
Последние новости:
29
января
Чешская компания начнет выпускать маски, убивающие коронавирус
29.01.2020 14:08 Общество
Чешская компания начнет выпускать маски, убивающие коронавирус
183 0
В пражской больнице обследуют еще одну женщину с подозрением на коронавирус
29.01.2020 11:50 Общество
В пражской больнице обследуют еще одну женщину с подозрением на коронавирус
276 0
28
января
Сильный ветер в Чехии повредил автомобили
28.01.2020 16:31 Общество
Сильный ветер в Чехии повредил автомобили
1518 0
Срок действия первых карт Lítačka продлят — менять их не нужно
28.01.2020 12:42 Экономика
Срок действия первых карт Lítačka продлят — менять их не нужно
732 0
Товарный вокзал Жижков превратится в культурный и образовательный центр
28.01.2020 10:51 Общество
Товарный вокзал Жижков превратится в культурный и образовательный центр
909 0
В Германии выявлен случай заражения коронавирусом
28.01.2020 09:34 Общество
В Германии выявлен случай заражения коронавирусом
2697 0
27
января
Девушка нашла сумку с 77 тысячами крон и вернула ее владельцу
27.01.2020 16:00 Общество
Девушка нашла сумку с 77 тысячами крон и вернула ее владельцу
3100 1
Автомобиль сбил четырех детей на пешеходном переходе
27.01.2020 12:58 Общество
Автомобиль сбил четырех детей на пешеходном переходе
2236 0
Пражский зоопарк собрал 13,5 млн крон в помощь Австралии
27.01.2020 12:14 Общество
Пражский зоопарк собрал 13,5 млн крон в помощь Австралии
441 0
В прошлом году контролеры в Праге оштрафовали почти 250 тысяч безбилетников
27.01.2020 10:24 Экономика
В прошлом году контролеры в Праге оштрафовали почти 250 тысяч безбилетников
2633 0


Мобильная версия