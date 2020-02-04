Старинные картины помогут ученым в изучении ландшафта

Чешские ученые в рамках нового проекта будут изучать, как изменился ландшафт на Мораве, с помощью старых пейзажных картин, рисунков и фотографий.

Результатом станет не только уникальный набор собранных в электронном виде данных о моравской природе, но и ценный материал для дальнейшего изучения. В проекте будут использованы сотни произведений, которые украшают чешские музеи, замки или годами скрываются в хранилищах.

Хотя художественные работы не могут быть идеальной копией моравского пейзажа тех лет, они, по мнению ученых, являются уникальным и ценным источником информации. Проект демонстрирует необычайную связь между изобразительным искусством и естествознанием.

Используя старые карты, специалисты также соберут информацию о постепенном изменении ландшафта. Это создаст документальный материал, который поможет в развитии туризма. Ученые предполагают, что сравнение изображений с реальностью поможет обнаружить интересные забытые места, которые станут новыми туристическими направлениями.

Проект финансируется Технологическим агентством Чешской Республики и реализуется под эгидой Института геоники Академии наук ЧР (Острава). Сравнительная коллекция старых картин и современных пейзажей будет представлена ​​публике примерно через два года.

Источник: novinky.cz