Чешская полиция борется с нехваткой сотрудников

Правительство Чехии одобрило намерение Министерства внутренних дел увеличить количество сотрудников полиции на 3000 человек в течение следующих трех лет. Первые 500 вакансий будут открыты уже в апреле.

Ожидается, что большинство новых сотрудников полиции будут работать в регионах. К 2023 году количество рабочих мест в региональных подразделениях полиции будет увеличено на 1754. «830 из них предназначено для усиления патрульной службы, сотрудники которой в регионах решают ситуации, требующие немедленного реагирования. Благодаря этому мы обеспечим оперативное реагирование на территории республики в течение 10 минут», — сказал министр внутренних дел Ян Гамачек.

Для борьбы с нелегальной миграцией необходимо создать около 300 мест в региональных управлениях. В национальных департаментах МВД ожидает увеличения штата на 357 мест. В ближайшие годы число сотрудников дорожной полиции будет увеличено на 750 мест. МВД таким образом реагирует на увеличение интенсивности дорожного движения, особенно грузовых автомобилей.

С запланированными новыми 3000 рабочими местами полиция должна будет набрать в общей сложности 6000 новых полицейских.

Полиция уже несколько лет сталкивается с нехваткой людей. В период экономического роста и более высоких зарплат в частном секторе, профессия полицейского неконкурентоспособна на рынке труда.

Однако существуют и другие причины недостаточной привлекательности работы полицейских. «Проблема в поведении начальства, излишней бюрократии и недостаточной оценке работы полицейских. Им нечем привлекать новых сотрудников», — сказал Зденек Дрекслер, председатель Союза защитных подразделений.

Источник: novinky.cz