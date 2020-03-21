Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.44
USD
25.5
RUB
0.32
UAH
0.93
Энциклопедия Карта Погода
02n -1 °C
Министр труда объявила, когда люди и компании получат обещанные компенсации

Министр труда объявила, когда люди и компании получат обещанные компенсации

Марина Коханкова 1657 0
Если во вторник, 24 марта, правительство утвердит проект закона о компенсациях по уходу за детьми до 13 лет в связи с пандемией, выплаты начнутся в апреле. Об этом в интервью изданию Právo заявила министр труда и социальных дел Чехии Яна Малачова.
Министр труда объявила, когда люди и компании получат обещанные компенсации

«Если ранее мы основное внимание уделяли безопасности, то сейчас наступил второй этап — мы пытаемся защитить экономику и сохранить рабочие места. Главное — это результат, спорить можно потом. Государство в течение ближайших недель должно выделить сотни миллиардов крон на ликвидацию последствий кризиса. Если мое предложение о выплате больничных по уходу за детьми примут обе палаты парламента, семьи смогут получить выплаты в течение нескольких дней. Я бы хотела, чтобы пособия выплачивались за прошедший календарный месяц, то это есть семьи могли бы получить выплаты за март в апреле», — сказала Яна Малачова.

По ее словам, предполагается, что дети будут дома несколько недель. Правительственная программа Antivirus призвана сохранить рабочие места, чтобы фирмы смогли получить компенсации для выплаты зарплат работникам и не проводили сокращения. Предприятиям государство сможет компенсировать затраты на зарплату сразу же, как только они предоставят документы о выплатах работникам за март. Программа Antivirus — это фактически вакцина против коронавируса на рынке труда, отметила Малачова.

Сейчас в Чехии на больничном находятся около 356 тысяч человек, еще 24 тысячи — в личном карантине. Размер пособия по уходу за ребенком до 13 лет составляет 60% от заработной платы сотрудника. По решению правительства право на такое пособие впервые получили индвидуальные предприниматели — для них размер пособия составляет 424 кроны в день. Ожидается, что пособия будут выплачиваться за весь период закрытия школ и детских садов.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Министерство труда пособия правительство Чехия дети школы
Читайте
по теме 
Роман Примула надеется, что ситуацию с коронавирусом удастся переломить к 15 апреля
21.03.2020 17:07 Экономика
Роман Примула надеется, что ситуацию с коронавирусом удастся переломить к 15 апреля
2375 0
Полиция за день зафиксировала 1300 нарушений: люди не носили маски
20.03.2020 13:25 Общество
Полиция за день зафиксировала 1300 нарушений: люди не носили маски
10372 0
Президент Чехии обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса
20.03.2020 11:48 Политика
Президент Чехии обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса
10371 0
Родители детей в возрасте до 13 лет будут иметь право на выплату пособий на время карантина
20.03.2020 09:23 Экономика
Родители детей в возрасте до 13 лет будут иметь право на выплату пособий на время карантина
3189 0
Последние новости:
21
марта
Роман Примула надеется, что ситуацию с коронавирусом удастся переломить к 15 апреля
21.03.2020 17:07 Экономика
Роман Примула надеется, что ситуацию с коронавирусом удастся переломить к 15 апреля
2375 0
20
марта
Полиция за день зафиксировала 1300 нарушений: люди не носили маски
20.03.2020 13:25 Общество
Полиция за день зафиксировала 1300 нарушений: люди не носили маски
10372 0
Президент Чехии обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса
20.03.2020 11:48 Политика
Президент Чехии обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса
10371 0
Курс чешской кроны продолжает падать
20.03.2020 10:47 Экономика
Курс чешской кроны продолжает падать
7018 0
Родители детей в возрасте до 13 лет будут иметь право на выплату пособий на время карантина
20.03.2020 09:23 Экономика
Родители детей в возрасте до 13 лет будут иметь право на выплату пособий на время карантина
3189 0
19
марта
Режим работы магазинов снова меняется: с 7 до 9 утра обслуживаются только пенсионеры
19.03.2020 22:56 Общество
Режим работы магазинов снова меняется: с 7 до 9 утра обслуживаются только пенсионеры
8252 0
Государство выплатит компенсации предприятиям, чьи сотрудники остались без работы из-за пандемии
19.03.2020 20:44 Экономика
Государство выплатит компенсации предприятиям, чьи сотрудники остались без работы из-за пандемии
8702 0
Запись будущих первоклассников в школы пройдет в апреле, но без присутствия детей
19.03.2020 12:53 Общество
Запись будущих первоклассников в школы пройдет в апреле, но без присутствия детей
996 0
В Чехии 572 случая заболевания коронавирусом — карантин может продлиться месяц
19.03.2020 10:34 Общество
В Чехии 572 случая заболевания коронавирусом — карантин может продлиться месяц
21184 0
Чешская сосна стала Европейским деревом года
19.03.2020 09:23 Общество
Чешская сосна стала Европейским деревом года
2150 0


Мобильная версия