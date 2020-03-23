Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.8
USD
25.7
RUB
0.32
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
01d 3 °C
Минфин хочет приостановить систему ЕЕТ на четыре месяца

Минфин хочет приостановить систему ЕЕТ на четыре месяца

Марина Коханкова 1954 0
В ответ на экономические последствия эпидемии коронавируса Министерство финансов Чехии планирует приостановить систему электронного учета продаж (ЕЕТ). Приостановка затронет все фирмы и предпринимателей независимо от сферы их деятельности.
Минфин хочет приостановить систему ЕЕТ на четыре месяца

Эта мера будет действовать в период чрезвычайного положения, а также после его отмены в течение еще трех месяцев (в общей сложности не более четырех месяцев). Предложение будет обсуждаться на заседании палаты депутатов 24 марта.

«С учетом развития ситуации, особенно в части закрытия ряда ресторанов и магазинов, могут возникнуть сложности для уже зарегистрированных налогоплательщиков, например при предоставлении технической поддержки или обновлении сертификатов», — пояснили в Минфине.

Временное приостановление ЕЕТ должно стать частью второго пакета антикризисных поправок. Предполагается также отказаться от уплаты авансов по подоходному налогу, которые физические и юридические лица должны платить в июне. 

Кроме того, Министерство финансов предложит отменить штрафы за несвоевременную подачу налоговой декларации на недвижимость или за несвоевременную уплату этого налога. «Налоговая декларация по приобретению недвижимости может быть подана не позднее 31 августа без угрозы санкций», — заявили в ведомстве.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
бизнес Чехия коронавирус налоги Министерство финансов
Читайте
по теме 
Правительство выделит еще 1 млрд крон на кредиты предпринимателям
17.03.2020 09:30 Экономика
Правительство выделит еще 1 млрд крон на кредиты предпринимателям
2341 0
PPF Group хочет купить ряд бизнес-центров в Москве
12.03.2020 11:19 Экономика
PPF Group хочет купить ряд бизнес-центров в Москве
1234 0
Škoda Transportation инвестирует 1 млрд крон в производство поездов
03.03.2020 17:44 Экономика
Škoda Transportation инвестирует 1 млрд крон в производство поездов
2812 0
Продается работающий бизнес в Чехии — салон красоты
17.02.2020 16:30 Бизнес
Продается работающий бизнес в Чехии — салон красоты
4769 0
Последние новости:
23
марта
В Чехии появились первые автоматы по продаже медицинских масок
23.03.2020 14:33 Общество
В Чехии появились первые автоматы по продаже медицинских масок
1806 0
Работникам чешских компаний государство планирует предложить туристические путевки
23.03.2020 13:47 Экономика
Работникам чешских компаний государство планирует предложить туристические путевки
1689 0
Министр образования: каникулы сокращать не будут, выпускные экзамены могут отменить
23.03.2020 11:08 Общество
Министр образования: каникулы сокращать не будут, выпускные экзамены могут отменить
1745 0
22
марта
В Чехии зафиксирована первая смерть от коронавируса
22.03.2020 20:29 Общество
В Чехии зафиксирована первая смерть от коронавируса
4549 0
Минздрав Чехии: школы откроются не раньше конца мая
22.03.2020 14:28 Экономика
Минздрав Чехии: школы откроются не раньше конца мая
8079 0
21
марта
Роман Примула надеется, что ситуацию с коронавирусом удастся переломить к 15 апреля
21.03.2020 17:07 Экономика
Роман Примула надеется, что ситуацию с коронавирусом удастся переломить к 15 апреля
8122 0
Министр труда объявила, когда люди и компании получат обещанные компенсации
21.03.2020 16:14 Экономика
Министр труда объявила, когда люди и компании получат обещанные компенсации
4835 0
20
марта
Полиция за день зафиксировала 1300 нарушений: люди не носили маски
20.03.2020 13:25 Общество
Полиция за день зафиксировала 1300 нарушений: люди не носили маски
12848 0
Президент Чехии обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса
20.03.2020 11:48 Политика
Президент Чехии обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса
13747 0
Курс чешской кроны продолжает падать
20.03.2020 10:47 Экономика
Курс чешской кроны продолжает падать
9471 0


Мобильная версия