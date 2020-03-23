Минфин хочет приостановить систему ЕЕТ на четыре месяца

В ответ на экономические последствия эпидемии коронавируса Министерство финансов Чехии планирует приостановить систему электронного учета продаж (ЕЕТ). Приостановка затронет все фирмы и предпринимателей независимо от сферы их деятельности.

Эта мера будет действовать в период чрезвычайного положения, а также после его отмены в течение еще трех месяцев (в общей сложности не более четырех месяцев). Предложение будет обсуждаться на заседании палаты депутатов 24 марта.

«С учетом развития ситуации, особенно в части закрытия ряда ресторанов и магазинов, могут возникнуть сложности для уже зарегистрированных налогоплательщиков, например при предоставлении технической поддержки или обновлении сертификатов», — пояснили в Минфине.

Временное приостановление ЕЕТ должно стать частью второго пакета антикризисных поправок. Предполагается также отказаться от уплаты авансов по подоходному налогу, которые физические и юридические лица должны платить в июне.

Кроме того, Министерство финансов предложит отменить штрафы за несвоевременную подачу налоговой декларации на недвижимость или за несвоевременную уплату этого налога. «Налоговая декларация по приобретению недвижимости может быть подана не позднее 31 августа без угрозы санкций», — заявили в ведомстве.

Источник: novinky.cz