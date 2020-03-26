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Как вернуть деньги за купленную путевку

Как вернуть деньги за купленную путевку

Марина Коханкова 819 0
Клиенты, которые приобрели путевку или авиабилеты в чешских турфирмах, сейчас решают вопрос о возврате денег за купленный тур в связи с пандемией коронавируса. Ряд туристических компаний предлагают клиентам перенести поездку на более поздний срок на льготных условиях или воспользоваться другими предложениями.
Как вернуть деньги за купленную путевку

«Чрезвычайное положение и закрытие границ — это совершенно новая и неординарная ситуация для турфирм. Порядок действий, которым должны руководствоваться турфирмы в данной чрезвычайной ситуации, не регламентирован законодательством», — объясняет Петр Костка, член правления Ассоциации туристических агентов Чешской Республики.

Некоторые туристические агентства опубликовали на своем сайте информацию для клиентов, которые приобрели туры на весну и лето 2020 года.

Alexandria
Для туров, приобретенных на лето 2020 года, турфирма предлагает бесплатное изменение сроков поездки за 30 дней до отъезда. Турфирма Alexandria предложила несколько вариантов решения ситуации в рамках специальной акции, которая распространяется и на вновь приобретенные туры на лето 2020 года. Если клиент решит перенести отдых на лето 2021 года, турфирма вернет ему 125% оплаченной суммы за отдых для покупки тура на следующий год. Далее клиент может отправиться на отдых согласно заключенному договору или бесплатно изменить сроки поездки самое позднее за 30 дней до вылета. Отменить поездку полностью можно, заплатив минимальные санкции в размере 10% от цены тура (здесь также действует правило 30 дней).

Blue Style
Туристическое агентство Blue Style предлагает возможность изменить тур на льготных условиях. Однако, учитывая огромный спрос на изменение сроков поездки, услуга будет предлагаться до тех пор, пока не будет исчерпаны все возможности агентства. Актуальную информацию можно найти на сайте турфирмы.

Čedok
Туристическое агентство Čedok предлагает бесплатное изменение тура при следующих условиях: сроки можно менять только один раз, а предложение распространяется на туры, забронированные в период с 20 февраля по 31 марта со сроками поездки с 5 апреля по 31 октября 2020 года. Изменение тура возможно не позднее чем за 21 день до отправления.

Fischer

CK Fischer предлагает изменение даты поездки и/или направления на выгодных условиях или возврат денег за купленный тур. Для новых бронирований, сделанных в период с 5 марта по 31 марта 2020 года, предлагается бесплатное изменение сроков поездки не позднее чем за 21 день до отправления или полная отмена бронирования (санкции составят 1500 крон на человека). Актуальную информацию можно найти на сайте турфирмы.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
отдых Чехия Туризм коронавирус
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