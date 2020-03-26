Предприниматели, которые не смогли работать из-за коронавируса, получат от государства по 15 000 крон

Индивидуальные предприниматели, которые из-за введения чрезвычайного положения и карантина сейчас не могут заниматься бизнесом, будут получать от государства по 15 тысяч крон в месяц. Об этом заявила министр финансов Алена Шиллерова.

«Это люди, которые оказались без дохода. Мы хотим, чтобы они адекватно справились с этой ситуацией», — сказала министр. Деньги будут выплачивать налоговые инспекции, соответствующая система сейчас разрабатывается. Ранее было принято решение, что предприниматели не будут в течение полугода платить минимальные взносы на социальное обеспечение и медицинское страхование.

Кроме того, правительство решило, что индивидуальные предприниматели также будут иметь право на получение пособий по уходу за детьми до 13 лет. «Размер пособия будет составлять 424 кроны в день при максимальной сумме 13 144 крон в месяц. Заявление на выплату пособий можно будет подавать в отделы лицензирования предпринимательской деятельности», — сообщил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек. Пособие будет выплачиваться за весь период закрытия школ.

Министр финансов также заявила, что правительство ведет переговоры с банками, чтобы разрешить отсрочку платежей или процентов по кредитам. «Никто не хочет, чтобы люди столкнулись с финансовыми проблемами, потому что им нечем заплатить взносы по ипотеке или кредиту», — сказала Шиллерова.

Источник: seznamzpravy.cz