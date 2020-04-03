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Более 100 тысяч человек в Чехии попросили у банков отсрочку по кредитам

Более 100 тысяч человек в Чехии попросили у банков отсрочку по кредитам

Марина Коханкова 929 0
Более 100 тысяч клиентов уже обратились в чешские банки с заявлением об отсрочке платежей по ипотечным и другим кредитам в связи с коронавирусом за последние две недели.
Более 100 тысяч человек в Чехии попросили у банков отсрочку по кредитам

«Мы разрешили более 24 тысячам клиентов отложить платежи по кредитам на три месяца», — сказал Филип Грубы из банка Česká spořitelna. Komerční banka (KB) зарегистрировал более 11 тысяч заявлений, ČSOB — более 15 тысяч.

В настоящее время UniCredit Bank рассматривает около трех тысяч заявок. В 40% случаев это отсрочка платежей по ипотечным кредитам, еще примерно 50% заявлений касаются потребительских кредитов. 

Однако не все клиенты стремятся получить рассрочку. Согласно исследованию Ipsos для KB, только около трети чехов, имеющих ипотечный или потребительский кредит, хотят сейчас отложить платежи.

Правительство по договоренности с банками согласилось с тем, что банки и небанковские организации должны разрешать людям по их просьбе откладывать выплаты по ипотечным, потребительским и иным кредитам на три или шесть месяцев. Отсрочка касается кредитных договоров, заключенных до 26 марта.

Средняя сумма потребительского кредита в Чехии составляет 300 тысяч крон. 

Источник: novinky.cz

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Темы
кредитование банки Чехия коронавирус
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