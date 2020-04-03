Канцелярские и обувные магазины могут открыть на следующей неделе

На следующей неделе, возможно, откроются канцелярские и обувные магазины, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, правительство также рассматривает вопрос открытия спортивных площадок.

«Мы, наверное, сделаем исключение для некоторых магазинов, потому что родители требуют этого из-за школ. Это канцелярские товары. И обувные магазины, потому что, конечно, дети растут», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что могут заработать спортивные площадки и сооружения на открытом воздухе для езды на велосипеде, бега, катания на роликовых коньках, скейтборде, игры в теннис, стрельбы или гребли на каноэ. Бабиш считает, что это будет полезно, хотя ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, будут действовать в период пасхальных каникул.

На прошлой неделе премьер-министр предположил, что могут открыться некоторые заведения, например салоны красоты или парикмахерские. Правительство должно было обсудить данный вопрос на текущей неделе, но этого не произошло.

Источник: novinky.cz