У половины чехов из-за карантина сократились доходы

Опрос, проведенный агентством PAQ Research, показал, что более чем у 50% чешских семей из-за карантина существенно сократился доход. Опрошенные сообщили, что из-за сложившейся ситуации им придется использовать свои сбережения. Некоторые планируют сократить потребительские расходы или брать деньги в долг.

Согласно результатам опроса, в последние недели марта 5% респондентов потеряли работу, в основном это предприниматели. Больше всего пострадали работники торговли и сферы услуг, где десятая часть сотрудников заявила о потере работы. Многие чехи жалуются на сокращение рабочего времени и, соответственно, размера оплаты труда.

52% опрошенных сообщили о снижении своего дохода в целом. Те, у кого доход снизился более чем в два раза, составляют примерно 16%. Почти 40% чехов имеют сбережения, благодаря которым они в период карантина смогут продержаться максимум месяц.

Примерно 40% семей рассматривают решение текущей ситуации путем значительного сокращения расходов на потребительские товары (одежда, товары для дома и др.). Значительно сократить расходы на покупку продуктов питания считают необходимым 29% респондентов, занять деньги у знакомых планируют 8%. Еще 4% думают о продаже недвижимости, 2% планируют искать более дешевое жилье.

В опросе участвовали 2 600 человек.

Источник: e15.cz