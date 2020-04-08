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Депутаты одобрили отсрочку погашения кредитов на срок до шести месяцев

Депутаты одобрили отсрочку погашения кредитов на срок до шести месяцев

Марина Коханкова 381 0
Депутаты чешского парламента на заседании 7 апреля приняли закон, который позволит заемщикам отложить погашение кредитов на три или шесть месяцев.
Депутаты одобрили отсрочку погашения кредитов на срок до шести месяцев

Согласно закону, люди, которые пострадали от пандемии коронавируса и направили в банк соответствующее заявление, имеют право на отсрочку по платежам. Они могут выбрать, на какой период приостановить погашение кредитов — три или шесть месяцев. Хотя закон еще не одобрен Сенатом и не подписан президентом, чешские банки уже принимают заявления об отсрочке погашения. В общей сложности принято свыше 140 тысяч заявлений. Примерно 30% из них касаются ипотечных кредитов, 10% — предпринимательских, еще 60% — потребительских и иных видов займов. Две трети от общего количества заявок уже одобрены банками.

«Мы предполагаем, что большинство должников будут использовать максимальный срок и отложат свои выплаты на шесть месяцев», — отметил Владимир Станура, советник Чешской банковской ассоциации.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус кредитование Чехия банки Парламент ЧР
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