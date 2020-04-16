Минтруда предложило увеличить размер пособия по уходу за детьми до 80%

Министр труда Чехии Яна Малачова в среду предложила увеличить размер пособия, выплачиваемого родителям в связи с закрытием школ, с 60 до 80% от суммы дохода.

«Эта норма должна вступить в силу уже с 1 апреля этого года, то есть задним числом», — сказала Малачова. Пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел Кристина Кржупкова позже заявила, что министерство уже подготовило соответствующую поправку. «В пятницу мы передадим законопроект в правительство для согласования, чтобы документ поступил в парламент на следующей неделе», — уточнила Малачова.

С 25 мая ученики первой ступени начальных школ (1-5 классы) смогут посещать учебные заведения, если родители будут согласны с этим. «Если дети с 25 мая не начнут посещать школу, родители сохранят право на пособие по уходу за ребенком», — сказала Малачова.

Ученики второй ступени начальных школ возобновят обучение только 1 сентября, и их родители (при условии, что ребенку еще не исполнилось 13 лет) будут получать пособие автоматически на протяжении всего периода закрытия учебных заведений.

«В настоящее время мы зарегистрировали свыше 71,9 тысячи заявлений на получение пособий из-за закрытия школьных и других учреждений в результате чрезвычайных мер», — сообщила пресс-секретарь Чешского управления социального обеспечения Йитка Дрмолова.

Источник: novinky.cz