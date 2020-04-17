Прага не будет взимать с предпринимателей плату за уличные продажи

«Владельцы ресторанов, малые и средние предприниматели пострадали от правительственных мер, и после того, как с медицинской точки зрения ситуация улучшится, мы столкнемся с серьезной проблемой: как вновь стимулировать спрос. Поэтому до конца года мы отменяем сборы и арендную плату за летние террасы для ресторанов и разрешаем предпринимателям продавать товары на улице перед зданием, где расположена их точка продаж. Это позволит предприятиям быть ближе к клиентам», — сказал Павел Выгнанек, заместитель мэра Праги по финансам.
Освобождение от местных сборов и арендной платы будет также распространяться на уличные и фермерские рынки.
«Предприниматели смогут бесплатно разместить стенд или стол для продаж перед заведением. Только в секторе общественного питания нынешние меры затронут более 40 тысяч работников, поэтому город должен использовать любые имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы помочь предпринимателям», — добавил Вит Шимрал, советник мэра Праги.
Общие затраты на компенсации администрация чешской столицы оценивает более чем в 200 млн крон.
Источник: praha.eu