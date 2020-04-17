Прага не будет взимать с предпринимателей плату за уличные продажи

До конца года в Праге не будут взимать сборы за пользование общественным пространством, что позволит предпринимателям осуществлять уличные продажи своих товаров. Кроме того, владельцы ресторанов также не должны будут платить за летние террасы

«Владельцы ресторанов, малые и средние предприниматели пострадали от правительственных мер, и после того, как с медицинской точки зрения ситуация улучшится, мы столкнемся с серьезной проблемой: как вновь стимулировать спрос. Поэтому до конца года мы отменяем сборы и арендную плату за летние террасы для ресторанов и разрешаем предпринимателям продавать товары на улице перед зданием, где расположена их точка продаж. Это позволит предприятиям быть ближе к клиентам», — сказал Павел Выгнанек, заместитель мэра Праги по финансам.

Освобождение от местных сборов и арендной платы будет также распространяться на уличные и фермерские рынки.

«Предприниматели смогут бесплатно разместить стенд или стол для продаж перед заведением. Только в секторе общественного питания нынешние меры затронут более 40 тысяч работников, поэтому город должен использовать любые имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы помочь предпринимателям», — добавил Вит Шимрал, советник мэра Праги.

Общие затраты на компенсации администрация чешской столицы оценивает более чем в 200 млн крон.

Источник: praha.eu