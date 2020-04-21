Правительство согласовало выплату пособий самозанятым за май в размере 15 тысяч крон

Индивидуальные предприниматели, пострадавшие от пандемии коронавируса, получат единовременные компенсации от государства за период с 1 мая по 8 июня из расчета 500 крон в день. Таким образом, общая сумма компенсации за май составит 15 тысяч крон.

Соответствующее решение приняло правительство Чехии 20 апреля. Теперь законопроект должны утвердить депутаты чешского парламента. Ранее кабмин согласовал размер компенсаций для предпринимателей за период с 12 марта по 30 апреля в размере 25 тысяч крон.

Чтобы получить компенсацию, предприниматели должны заполнить специальную форму онлайн. По словам министра финансов Алены Шиллеровой, деньги будут выплачены в течение нескольких дней.

В налоговые органы уже поступило свыше 259 тысяч заявлений от предпринимателей на выплату компенсаций, около 79% из них обработано. Общее количество людей, которые, по оценкам министра, подадут заявления на выплаты, составит около 700 тысяч. Примерно 77 тысяч заявителей получили деньги в понедельник, общая сумма выплат к 20 апреля составила 3,5 млрд крон, сообщила Шиллерова.

Источник: ceskenoviny.cz