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Правительство согласовало выплату пособий самозанятым за май в размере 15 тысяч крон

Правительство согласовало выплату пособий самозанятым за май в размере 15 тысяч крон

Марина Коханкова 418 0
Индивидуальные предприниматели, пострадавшие от пандемии коронавируса, получат единовременные компенсации от государства за период с 1 мая по 8 июня из расчета 500 крон в день. Таким образом, общая сумма компенсации за май составит 15 тысяч крон.
Правительство согласовало выплату пособий самозанятым за май в размере 15 тысяч крон

Соответствующее решение приняло правительство Чехии 20 апреля. Теперь законопроект должны утвердить депутаты чешского парламента. Ранее кабмин согласовал размер компенсаций для предпринимателей за период с 12 марта по 30 апреля в размере 25 тысяч крон.

Чтобы получить компенсацию, предприниматели должны заполнить специальную форму онлайн. По словам министра финансов Алены Шиллеровой, деньги будут выплачены в течение нескольких дней.

В налоговые органы уже поступило свыше 259 тысяч заявлений от предпринимателей на выплату компенсаций, около 79% из них обработано. Общее количество людей, которые, по оценкам министра, подадут заявления на выплаты, составит около 700 тысяч. Примерно 77 тысяч заявителей получили деньги в понедельник, общая сумма выплат к 20 апреля составила 3,5 млрд крон, сообщила Шиллерова.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство финансов компенсация индивидуальный предприниматель
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