Правительство согласовало выплату пособий самозанятым за май в размере 15 тысяч крон

Соответствующее решение приняло правительство Чехии 20 апреля. Теперь законопроект должны утвердить депутаты чешского парламента. Ранее кабмин согласовал размер компенсаций для предпринимателей за период с 12 марта по 30 апреля в размере 25 тысяч крон.
Чтобы получить компенсацию, предприниматели должны заполнить специальную форму онлайн. По словам министра финансов Алены Шиллеровой, деньги будут выплачены в течение нескольких дней.
В налоговые органы уже поступило свыше 259 тысяч заявлений от предпринимателей на выплату компенсаций, около 79% из них обработано. Общее количество людей, которые, по оценкам министра, подадут заявления на выплаты, составит около 700 тысяч. Примерно 77 тысяч заявителей получили деньги в понедельник, общая сумма выплат к 20 апреля составила 3,5 млрд крон, сообщила Шиллерова.
Источник: ceskenoviny.cz