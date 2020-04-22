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Парламент поддержал увеличение размера пособия по уходу за детьми до 80%

Парламент поддержал увеличение размера пособия по уходу за детьми до 80%

Марина Коханкова 468 0
Депутаты чешского парламента 21 апреля приняли закон, согласно которому размер пособия, выплачиваемого родителям в связи с закрытием школ, будет увеличен с 60 до 80% от суммы дохода.
Парламент поддержал увеличение размера пособия по уходу за детьми до 80%

Размер пособий будет увеличен задним числом — с 1 апреля, сообщила министр труда и социальных дел Яна Малачова. Выплаты родителям детей младше 13 лет будут производиться за весь период закрытия школ, предположительно до 30 июня. Закон распространяется на родителей, работающих по найму или на основании трудовых договоров. Размер выплат для индивидуальных предпринимателей, которые находятся дома с детьми в период закрытия школ, также планируется увеличить (за март размер пособий, выплачиваемых самозанятым на детей, составляет 424 кроны в день). Решение по этому вопросу в ближайшее время примет правительство.

Как уже сообщал 420on.cz, с 25 мая ученики первой ступени начальных школ (1-5 классы) смогут посещать учебные заведения, если родители будут согласны с этим. «Если дети с 25 мая не начнут посещать школу, родители сохранят право на пособие по уходу за ребенком», — сказала Малачова.

Предполагается, что ученики второй ступени начальных школ возобновят обучение только 1 сентября, и их родители (при условии, что ребенку еще не исполнилось 13 лет) будут получать пособие автоматически на протяжении всего периода закрытия учебных заведений.

Источник: novinky.cz

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Темы
школы Чехия коронавирус Парламент ЧР законы пособия индивидуальный предприниматель Министерство труда
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