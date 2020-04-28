Бесплатная парковка в синих зонах в Праге будет разрешена до 11 мая

Водители, которые в последние недели привыкли к тому, что им не нужно платить за парковку в синих зонах, могут быть неприятно удивлены. С 28 апреля правительство отменило эту меру, однако Прага по решению мэра возобновит действие платных парковочных зон только с 11 мая.

Плата за парковку была отменена в Чехии 16 марта в качестве одной из мер против распространения эпидемии коронавируса, чтобы люди чаще ездили на работу на своих машинах и меньше пользовались общественном транспортом. Постановление правительства предусматривало, что платить за парковку водители не будут до конца чрезвычайного положения. «Правительство отменяет это постановление с 28 апреля с 00:00», — говорится в решении кабмина.

Мэр Праги Зденек Гржиб ответил на решение правительства в Twitter. Он заявил, что дата обновления синих зон 11 мая будет согласована с отдельными районами Праги. «Правительство только вносит хаос. Нет смысла уведомлять нас о возобновлении платной парковки в синих зонах за три часа, — написал мэр. — Вот почему я безотлагательно публикую постановление о возобновлении бесплатной парковки до 11 мая. Мы рассчитывали получить эту дату от правительства, и она согласована с отдельными районами города».

Источник: novinky.cz