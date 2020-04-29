Сенат одобрил увеличение размера пособия по уходу за детьми до 80%

Сенат Чехии одобрил закон, согласно которому размер пособия, выплачиваемого родителям в связи с закрытием школ, будет увеличен с 60 до 80% от суммы дохода. Теперь закон должен подписать президент.

Размер пособий будет увеличен задним числом — с 1 апреля, сообщила министр труда и социальных дел Яна Малачова. Выплаты родителям детей младше 13 лет будут производиться за весь период закрытия школ, предположительно до 30 июня. Закон распространяется на родителей, работающих по найму или на основании трудовых договоров.

Как уже сообщал 420on.cz, с 25 мая ученики первой ступени начальных школ (1-5 классы) смогут посещать учебные заведения, если родители будут согласны с этим. «Если дети с 25 мая не начнут посещать школу, родители сохранят право на пособие по уходу за ребенком», — сказала Малачова.

Предполагается, что ученики второй ступени начальных школ возобновят обучение только 1 сентября, и их родители (при условии, что ребенку еще не исполнилось 13 лет) будут получать пособие автоматически на протяжении всего периода закрытия учебных заведений.

Источник: novinky.cz