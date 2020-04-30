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Правительство одобрило отмену налога на покупку недвижимости

Правительство одобрило отмену налога на покупку недвижимости

Александра Кириченко 1297 0
Чешское правительство в четверг, 30 апреля, утвердило отмену налога на приобретение недвижимости. Глава Министерства финансов Алена Шиллерова объяснила такое решение желанием помочь молодым семьям во время коронакризиса.
Правительство одобрило отмену налога на покупку недвижимости

Данный налог уплачивается при покупке квартиры, дома, земельного участка и другой недвижимости, кроме новостроек. Сейчас налог на приобретение недвижимости в Чехии составляет 4%. До 2016 года его должен был платить продавец, а теперь — покупатель. Налог не должны платить те, кто получает недвижимость в наследство или на основании договора дарения.

О намерении отменить этот налог Шиллерова объявила еще в марте. Теперь инициативу предстоит рассмотреть нижней палате чешского парламента.

Источник: novinky.cz 

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Темы
недвижимость налоги Министерство финансов
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