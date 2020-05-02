Из-за пандемии в Чехии подорожают продукты и электротовары

Продукты питания подорожают не только из-за пандемии коронавируса, но и засухи, которая в Чехии, по оценкам экспертов, самая сильная за последние 500 лет. Кроме того, многие овощи и фрукты поступали из Италии и Испании, а сейчас эти страны не способны удовлетворить спрос других государств.

«Можно ожидать роста цен на фрукты и овощи. Это связано с нехваткой сезонных рабочих в Чешской Республике м неблагоприятными для производителей погодными условиями», — заявил пресс-секретарь компании Teska Вацлав Коуколичек.

«В нашей стране большая часть предложений поступает от отечественных поставщиков, особенно в сезон. Однако в настоящее время урожай на чешских полях и в теплицах очень ограничен, и мы ждем полного вегетационного периода, поэтому предложение дополняется импортом», — сказал Йиржи Маречек, директор по коммуникациям сети магазинов Albert.

«В целом, мы наблюдаем рост спроса на фрукты и овощи в нынешней ситуации, когда люди готовят дома и стараются есть здоровую пищу. Однако их количество не всегда может покрыть возросший спрос», — подтверждает пресс-секретарь сети магазинов Globus Лютфия Волфова.

По словам Петра Бены, директора по продажам компании Alza, в Чехии будут расти цены и на электротовары — из-за роста курса евро и доллара подорожает все, что не изготавливается в Чехии. «Грубая оценка составляет около 10% в соответствии с изменениями обменного курса. Некоторые мобильные телефоны уже стали дороже, как и ноутбуки», — сказал он.

Источник: novinky.cz