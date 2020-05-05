Парламент не поддержал увеличение суммы компенсаций для самозанятых

Во вторник депутаты чешского парламента отклонили предложение Сената об увеличении размера компенсаций с 500 до 700 крон в день для индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от пандемии коронавируса и принятых правительством чрезвычайных мер.

Согласно ранее представленной министром финансов Аленой Шиллеровой поправке, возникает второй бонусный период — с 1 мая по 8 июня. В этот период государство также будет выплачивать самозанятым по 500 крон в день. В общей сложности за май и июнь предприниматели получат 19 500 крон (за март и апрель общая сумма компенсации составила 25 000 крон).

«Для нас не имеет смысла повышать и расширять бонус в конце периода компенсации», — ответила министр на предложение сенаторов, которые хотели увеличить размер компенсаций в мае с 500 до 700 крон в день, а в июне — до 900 крон в день. Несмотря на поддержку оппозиционных партий, депутаты отклонили законопроект.

Заявление на выплату компенсаций предприниматели могут подать в электронном виде через налоговый портал. По словам министра, деньги должны поступить на их счет в течение нескольких рабочих дней.

Шиллерова сообщила, на данный момент более 460 тысяч самозанятых лиц уже подали заявления на выплату компенсаций. Общая сумма выплат превысила 10 млрд крон.

Источник: novinky.cz