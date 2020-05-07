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Минздрав получит право закрывать магазины и запрещать отдельные виды деятельности

Минздрав получит право закрывать магазины и запрещать отдельные виды деятельности

Марина Коханкова 170 0
В четверг правительство Чехии одобрило закон о чрезвычайных мерах, который расширяет и уточняет полномочия Министерства здравоохранения в период эпидемии коронавируса. Новые полномочия министерства будут действовать до конца 2020 года.
Минздрав получит право закрывать магазины и запрещать отдельные виды деятельности

Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер Карел Гавличек.

Закон касается принятия ограничительных мер после окончания чрезвычайного положения, которое продлится до 17 мая. Однако план кабинета министров об ослаблении ограничений закончится только 25 мая.

«Это специальный закон, который мы подготовили. В его разработке принимало участие Министерство внутренних дел», — сообщил министр здравоохранения Адам Войтех, добавив, что закон действует только до конца 2020 года.

«Закон наделяет министра здравоохранения полномочиями предлагать чрезвычайные меры по регулированию деятельности различных государственных учреждений и коммерческого сектора», — добавил Войтех.

Однако предлагаемые министерством меры будут утверждаться правительством в срок до 48 часов.

Таким образом, до конца года министр здравоохранения сможет принять решения, например, об ограничении массовых мероприятий, закрытии кинотеатров, театров, торговых центров, бассейнов, парикмахерских и т.д. Со схожими полномочиями министр обладает сегодня в соответствии с федеральным законом о здравоохранении.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия Министерство здравоохранения коронавирус
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