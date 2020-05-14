Депутаты не поддержали снижение размера пособия по уходу за ребенком

Пособие по уходу за ребенком будет выплачиваться до конца июня, а его размер останется на уровне 80% от заработной платы. Соответствующий закон утвердили депутаты чешского парламента.

С 25 мая родители, который отправляют ребенка в школу, теряют право на получение пособия. Однако до сих пор в законе не было четко регламентировано, сохранят ли родители пособие, если останутся дома с ребенком по своей инициативе. Поправка устраняет этот пробел: если родители решат не отправлять ребенка в школу или детский сад, они будут иметь право на пособие, однако в своем заявлении должны будут указать конкретную причину, почему их ребенок не может посещать учебное заведение. К таким причинам в том числе относятся заражение коронавирусной инфекцией, сахарный диабет, ожирение или хронические болезни дыхательных путей.

Ребенок сможет не посещать школу, если в семье живут люди старше 65 лет или среди членов семьи есть кто-то с указанными заболеваниями. Еще одной причиной может быть недостаток свободных мест для учеников или неспособность учебного заведения обеспечить присмотр за детьми после окончания уроков. Этими же правилами должны будут руководствоваться и детские сады.

Предложение о сокращении размера пособий по уходу за ребенком в период закрытия школ с 80 до 60% должна была подготовить министр труда и социальных дел Чехии Яна Малачова. Позже министр сообщила, что в правительстве такого предложения не было, и сейчас, по ее словам, важно устранить неясности по поводу того, кто и на каких условиях продолжит получать пособия, когда откроются детские сады и начальные школы первой ступени.

Альтернативный законопроект предполагал сокращение пособия с 80 до 60% от размера заработной платы с начала июня. Эту инициативу поддержали коммунисты (KSČM), а также оппозиционная партия ODS. По мнению представителей KSČM, это должно мотивировать родителей выйти на работу. Сейчас многие родители не планируют отправлять детей в школы и детские сады, предпочитая оставаться дома и получать пособие, что существенно усложняет ситуацию для работодателей.

Источник: novinky.cz