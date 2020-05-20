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Каждый чех за год выпивает примерно 142 литра пива

Каждый чех за год выпивает примерно 142 литра пива

Марина Коханкова 210 0
В прошлом году пивоваренные заводы Чехии увеличили производство на 1,6% в годовом исчислении — до 21,6 млн гектолитров. Это рекорд, который точно не повторится в 2020 году. В прошлом году потребление чешского пива на душу населения увеличилось на две кружки, до 142 литров в год.
Каждый чех за год выпивает примерно 142 литра пива

Чешская ассоциация пивоваренных компаний опубликовала статистику за прошлый год, согласно которой местные пивоваренные заводы работали на полную мощность как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Экспорт увеличился на 4,5% в годовом исчислении: 5,4 млн гектолитров пенного напитка были вывезены за пределы Чешской Республики. Крупнейшими европейскими рынками остаются Словакия, Германия и Польша. За пределами ЕС первые места занимают Россия, Южная Корея и США.

Импорт пива вырос в прошлом году на 10,7%, до 424 000 гектолитров. Чехи пробовали в основном польское, венгерское и немецкое пиво.

Однако объемы пенного напитка, продаваемого в ресторанах и барах, сократились на 35%.

«Мы рады, что чешское пиво пьют не только дома, но и за рубежом. Но мы не смотрим в будущее слишком оптимистично. Рестораны были закрыты более двух месяцев, отсутствие туристов и другие факторы негативно скажутся на результатах этого года», — заявил председатель ассоциации Франтишек Шамал. По его словам, отмена крупных фестивалей и спортивных матчей также окажет негативное влияние на продажи разливного пива.

По оценкам ассоциации, продажи в период с марта по конец мая снизятся на 40% в годовом исчислении, а производство упадет на 1,5-2 млн гектолитров. В Чешско-Моравской ассоциации мини-пивоварен в свою очередь считают, что около четверти из нынешних 500 участников организации могут прекратить свою деятельность в этом году.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
чешское пиво пивоварни Чехия производство рестораны алкоголь
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