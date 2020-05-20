Каждый чех за год выпивает примерно 142 литра пива

В прошлом году пивоваренные заводы Чехии увеличили производство на 1,6% в годовом исчислении — до 21,6 млн гектолитров. Это рекорд, который точно не повторится в 2020 году. В прошлом году потребление чешского пива на душу населения увеличилось на две кружки, до 142 литров в год.

Чешская ассоциация пивоваренных компаний опубликовала статистику за прошлый год, согласно которой местные пивоваренные заводы работали на полную мощность как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Экспорт увеличился на 4,5% в годовом исчислении: 5,4 млн гектолитров пенного напитка были вывезены за пределы Чешской Республики. Крупнейшими европейскими рынками остаются Словакия, Германия и Польша. За пределами ЕС первые места занимают Россия, Южная Корея и США.

Импорт пива вырос в прошлом году на 10,7%, до 424 000 гектолитров. Чехи пробовали в основном польское, венгерское и немецкое пиво.

Однако объемы пенного напитка, продаваемого в ресторанах и барах, сократились на 35%.

«Мы рады, что чешское пиво пьют не только дома, но и за рубежом. Но мы не смотрим в будущее слишком оптимистично. Рестораны были закрыты более двух месяцев, отсутствие туристов и другие факторы негативно скажутся на результатах этого года», — заявил председатель ассоциации Франтишек Шамал. По его словам, отмена крупных фестивалей и спортивных матчей также окажет негативное влияние на продажи разливного пива.

По оценкам ассоциации, продажи в период с марта по конец мая снизятся на 40% в годовом исчислении, а производство упадет на 1,5-2 млн гектолитров. В Чешско-Моравской ассоциации мини-пивоварен в свою очередь считают, что около четверти из нынешних 500 участников организации могут прекратить свою деятельность в этом году.

Источник: seznamzpravy.cz