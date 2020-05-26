Взносы в соцстрах для небольших компаний будут отменены на три месяца

В период с июня по август чешские компании со штатом до 50 человек, пострадавшие от эпидемии коронавируса, не обязаны будут платить взносы в фонд социального страхования за своих работников. Однако работодатель не имеет права увольнять более 10% работников и снижать заработную плату по сравнению с мартом.

Соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства 25 мая. Далее его должен утвердить парламент и подписать президент.

Социальное страхование и взносы на политику занятости составляют 24,8% от заработной платы работника. Отмена уплаты взносов на три месяца будет частью программы Antivirus, в рамках которой предприятиям выплачиваются компенсации на зарплату сотрудникам в размере 60 и 80%.

«Благодаря этому мы в настоящее время оказываем значительную помощь небольшим чешским компаниям, которые отвечают условиям программы Antivirus», — написала в Twitter министр труда и социальных дел Чехии Яна Малачова.

По состоянию на 21 мая государство выплатило более 631 тысячи компенсаций предприятиям на сумму около 5,43 млрд крон.

Источник: novinky.cz