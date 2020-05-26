Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.33
USD
25.1
RUB
0.35
UAH
0.94
Энциклопедия Карта Погода
04d 15 °C
Взносы в соцстрах для небольших компаний будут отменены на три месяца

Взносы в соцстрах для небольших компаний будут отменены на три месяца

Марина Коханкова 468 1
В период с июня по август чешские компании со штатом до 50 человек, пострадавшие от эпидемии коронавируса, не обязаны будут платить взносы в фонд социального страхования за своих работников. Однако работодатель не имеет права увольнять более 10% работников и снижать заработную плату по сравнению с мартом.
Взносы в соцстрах для небольших компаний будут отменены на три месяца

Соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства 25 мая. Далее его должен утвердить парламент и подписать президент.

Социальное страхование и взносы на политику занятости составляют 24,8% от заработной платы работника. Отмена уплаты взносов на три месяца будет частью программы Antivirus, в рамках которой предприятиям выплачиваются компенсации на зарплату сотрудникам в размере 60 и 80%.

«Благодаря этому мы в настоящее время оказываем значительную помощь небольшим чешским компаниям, которые отвечают условиям программы Antivirus», — написала в Twitter министр труда и социальных дел Чехии Яна Малачова.

По состоянию на 21 мая государство выплатило более 631 тысячи компенсаций предприятиям на сумму около 5,43 млрд крон.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус компенсация бизнес Министерство труда
Читайте
по теме 
Правительство предложило снизить НДС на гостиничные услуги, культурные и спортивные мероприятия
26.05.2020 13:08 Экономика
Правительство предложило снизить НДС на гостиничные услуги, культурные и спортивные мероприятия
178 0
Чехи смогут выехать в Словакию и Венгрию на 48 часов без ограничений
26.05.2020 12:06 Общество
Чехи смогут выехать в Словакию и Венгрию на 48 часов без ограничений
346 0
Ученики второй ступени начальных школ смогут посещать учебные заведения с 8 июня
26.05.2020 10:48 Общество
Ученики второй ступени начальных школ смогут посещать учебные заведения с 8 июня
223 0
Чехия открывает границы c Австрией и Германией
25.05.2020 17:50 Общество
Чехия открывает границы c Австрией и Германией
4453 1
Последние новости:
26
мая
Правительство предложило снизить НДС на гостиничные услуги, культурные и спортивные мероприятия
26.05.2020 13:08 Экономика
Правительство предложило снизить НДС на гостиничные услуги, культурные и спортивные мероприятия
178 0
Чехи смогут выехать в Словакию и Венгрию на 48 часов без ограничений
26.05.2020 12:06 Общество
Чехи смогут выехать в Словакию и Венгрию на 48 часов без ограничений
346 0
Ученики второй ступени начальных школ смогут посещать учебные заведения с 8 июня
26.05.2020 10:48 Общество
Ученики второй ступени начальных школ смогут посещать учебные заведения с 8 июня
223 0
25
мая
Чешское правительство снова смягчило правила ношения масок
25.05.2020 20:36 Общество
Чешское правительство снова смягчило правила ношения масок
2044 1
Выделенные часы для обслуживания пенсионеров в магазинах отменены
25.05.2020 17:48 Общество
Выделенные часы для обслуживания пенсионеров в магазинах отменены
1101 1
Чехия открывает границы c Австрией и Германией
25.05.2020 17:50 Общество
Чехия открывает границы c Австрией и Германией
4453 1
Минобороны Чехии потратило 2,8 млрд крон на покупку военной техники, часть которой неисправна
25.05.2020 16:42 Экономика
Минобороны Чехии потратило 2,8 млрд крон на покупку военной техники, часть которой неисправна
1416 1
В Праге открывается новый бутик-кинотеатр Přítomnost
25.05.2020 14:02 Культура
В Праге открывается новый бутик-кинотеатр Přítomnost
1229 1
В тоннеле Бланка загорелся грузовой автомобиль
25.05.2020 10:54 Общество
В тоннеле Бланка загорелся грузовой автомобиль
736 1
Автомобильный завод TPCA возобновил производство
25.05.2020 11:35 Экономика
Автомобильный завод TPCA возобновил производство
3352 1


Мобильная версия