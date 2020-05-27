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Обязанность использовать EET будет приостановлена только до конца 2020 года

Обязанность использовать EET будет приостановлена только до конца 2020 года

Марина Коханкова 248 0
Парламент Чехии согласился с приостановлением использования системы электронных продаж (EET) только до конца этого года. Инициатива Сената отложить использование ЕЕТ до конца июня 2023 года для других направлений бизнеса была отклонена.
Обязанность использовать EET будет приостановлена только до конца 2020 года

В конце марта парламент уже утвердил одну отсрочку ЕЕТ, которая должна была продлиться три месяца после окончания чрезвычайного положения. Таким образом, сейчас ни один предприниматель не должен регистрировать свои продажи, а власти не контролируют исполнение этого требования. Чрезвычайное положение закончилось 17 мая. Таким образом, новый закон отложил запуск последнего этапа ЕЕТ, который был запланирован на 1 мая. Теперь закон должен подписать президент.

Со следующего года использование системы ЕЕТ будет обязательно для всех оставшихся отраслей (ремесленников, врачей, юристов и др.). Принятый депутатами закон дает предпринимателям и другим налогоплательщикам три месяца на подготовку к началу или возобновлению учета продаж. 

Использование системы ЕЕТ в Чехии стало обязательным с 1 декабря 2016 года для ресторанов и гостиниц. С марта 2017 года закон был распространен на предпринимателей, торгующих оптом и в розницу.

Источник: ceskenoviny.cz

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