Обязанность использовать EET будет приостановлена только до конца 2020 года

Парламент Чехии согласился с приостановлением использования системы электронных продаж (EET) только до конца этого года. Инициатива Сената отложить использование ЕЕТ до конца июня 2023 года для других направлений бизнеса была отклонена.

В конце марта парламент уже утвердил одну отсрочку ЕЕТ, которая должна была продлиться три месяца после окончания чрезвычайного положения. Таким образом, сейчас ни один предприниматель не должен регистрировать свои продажи, а власти не контролируют исполнение этого требования. Чрезвычайное положение закончилось 17 мая. Таким образом, новый закон отложил запуск последнего этапа ЕЕТ, который был запланирован на 1 мая. Теперь закон должен подписать президент.

Со следующего года использование системы ЕЕТ будет обязательно для всех оставшихся отраслей (ремесленников, врачей, юристов и др.). Принятый депутатами закон дает предпринимателям и другим налогоплательщикам три месяца на подготовку к началу или возобновлению учета продаж.

Использование системы ЕЕТ в Чехии стало обязательным с 1 декабря 2016 года для ресторанов и гостиниц. С марта 2017 года закон был распространен на предпринимателей, торгующих оптом и в розницу.

Источник: ceskenoviny.cz