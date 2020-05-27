Чешским фермерам не хватает сезонных работников

На полях Чехии не хватает иностранных рабочих, которые могли бы помочь с уборкой урожая. Хотя иностранцы постепенно начинают возвращаться в республику, пока, по мнению фермеров, оформление сезонных виз происходит медленно за некоторыми исключениями.

В основном в сельском хозяйстве заняты иностранные работники из Украины и Болгарии. В прошлом году ручной сбор лука и салата в Семице в основном осуществлялся украинцами. После того как границы были закрыты, компания потеряла сотни работников.

«Люди, которые пришли вместо них, не привыкли к этой работе и были неприятно удивлены. Часто случалось, что они убегали с полей», — рассказал директор по продажам Bramka Semice Алеш Шнайберг.

Лук на поле в Семице в настоящее время собирают 50 рабочих, неделю назад их было только 25. Каждый день предприятие должно обрабатывать 70 тысяч пучков молодого лука. Урожай был сохранен благодаря продлению некоторых текущих рабочих виз. Сейчас государство уже выдает сезонные визы.

Другие фермеры также решают проблему нехватки людей. Им требуется как минимум две тысячи человек, и они хотели бы ускорить выдачу виз для иностранцев. «Без них никто не будет собирать клубнику. Это не достойная работа для чехов», — заявил в понедельник президент Союза промышленности и транспорта Ярослав Ганак.

Клубника уже созревает в пражском районе Кунратице. Здесь также используют рабочих из-за рубежа для сбора урожая. Ощущается нехватка людей, сообщил совладелец компании Kunratické jahody Йиржи Якубек. Часть урожая собирают чехи в рамках так называемого самосбора. В этом году им придется носить средства защиты дыхательных путей и соблюдать дистанцию в два метра. Предполагаемое начало самостоятельного сбора клубники запланировано на первые дни июня.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz