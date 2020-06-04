Средняя заработная плата в Чехии в первом квартале выросла до 34 тысяч крон

Потребительские цены выросли на 3,6% в годовом исчислении за тот же период. Это означает, что реальный рост заработной зарплаты составил только 1,4%.
«Темпы роста заработной платы замедлились и в первом квартале этого года. Не стоит ожидать, что в этом году тенденция увеличения зарплаты сохранится», — говорит экономист и директор компании Bondster Яна Мюцкова. По ее словам, поворотным моментом станет второй квартал: из-за неопределенного будущего большинство работодателей заморозили или даже снизили заработную плату.
Источник: novinky.cz