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Средняя заработная плата в Чехии в первом квартале выросла до 34 тысяч крон

Средняя заработная плата в Чехии в первом квартале выросла до 34 тысяч крон

Марина Коханкова 948 0
Средняя заработная плата в Чешской Республике в первом квартале 2020 года увеличилась на 5% в годовом исчислении — с 32 467 до 34 077 крон. При этом ровно половина работающих чехов получает более 29 333 крон в месяц до вычета налогов, у другой половины населения зарплата менее указанной суммы.
Средняя заработная плата в Чехии в первом квартале выросла до 34 тысяч крон

Потребительские цены выросли на 3,6% в годовом исчислении за тот же период. Это означает, что реальный рост заработной зарплаты составил только 1,4%.

«Темпы роста заработной платы замедлились и в первом квартале этого года. Не стоит ожидать, что в этом году тенденция увеличения зарплаты сохранится», — говорит экономист и директор компании Bondster Яна Мюцкова. По ее словам, поворотным моментом станет второй квартал: из-за неопределенного будущего большинство работодателей заморозили или даже снизили заработную плату.

Источник: novinky.cz

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Темы
зарплата Чехия работа
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