Уровень безработицы в мае вырос до 3,6%

В мае уровень безработицы в Чехии составил 3,56%, сообщила министр труда Яна Малачова. В апреле этот показатель был равен 3,4%.

Рост безработицы в месячном исчислении в мае оказался не таким высоким по сравнению с апрелем, когда в стране было 254 тысячи человек без работы (это является самым высоким уровнем с марта 2018 года).

По словам Малачовой, показатели безработицы за май удовлетворительные. «Не думаю, что ситуация такой и останется. Эксперты и экономисты говорят нам (и мы думаем, что прогнозы сбудутся), что программа Antivirus сработала и нам удается справиться с проблемой», — сообщила министр.

При этом, согласно данным, обнародованным министерством 2 июня, каждая двенадцатая компания, которая подала заявку на выплату компенсаций по заработной плате сотрудникам в рамках программы Antivirus, не получила деньги за март. В апреле это каждая десятая компания. Министерство труда неоднократно заявляло, что в документах есть ошибки и их обработка занимает больше времени.

Аналитики, с которыми связалось агентство ČTK на этой неделе, объясняют относительно небольшой рост безработицы сезонными факторами и мерами правительства по поддержанию занятости. Уровень безработицы, вероятно, будет расти в ближайшие месяцы, считают они.

Малачова сказала, что в правительстве необходимо обсудить, как решать ситуацию, если безработица возрастет до 10% и к этому добавится возможная вторая волна эпидемии. «К сожалению, только лето, а точнее, сентябрь, покажет нам, какой ситуация будет на самом деле», — сказала она.

Количество вакансий в Чехии в апреле сократилось по сравнению с предыдущим месяцем примерно на 9500 — до 333 тысяч. Однако ситуация с коронавирусом также вызвала повышенный спрос на некоторые профессии. Работодатели искали новых сотрудников в области сельского хозяйства, лесного хозяйства, строительства, логистики, интернет-магазинов, а также квалифицированных ремесленников, водителей, аналитиков и разработчиков программного обеспечения.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz