НДС на гостиничные услуги и культурные мероприятия снизят до 10%

Депутаты чешского парламента приняли правительственный пакет поправок, согласно которым НДС на гостиничные услуги, а также входные билеты на культурные и спортивные мероприятия будет снижен с 15 до 10%.

Изменения касаются проведения культурных и спортивных мероприятий или посещения спортивных объектов, включая сауны.

Парламент также утвердил поправку, согласно которой компании в течение двух лет смогут показать убыток и снизить налоговую нагрузку на сумму до 30 млн крон. Это часть антикризисного пакета, в рамках которого государство окажет помощь бизнесу, пострадавшему из-за эпидемии коронавируса. Убыток может быть отражен задним числом в налоговых декларациях за 2018 и 2019 годы.

Кроме того, депутаты одобрили, что муниципалитеты смогут освобождать недвижимость на своей территории от налогов в случае чрезвычайных событий, например таких, как пандемия.

Источник: novinky.cz