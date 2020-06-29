Правительство утвердило единый налог для самозанятых

С января 2021 года индивидуальные предприниматели с доходом до 800 тысяч крон в год смогут платить единый налог, в который будут включены взносы на социальное и медицинское страхование и подоходный налог. Ежемесячный платеж составит 5740 крон.

«Единый налог утвержден. Это означает один платеж вместо трех и, следовательно, значительно меньше бумажной работы. Налог будет действителен с 1 января 2021 года», — сообщила министр финансов Алена Шиллерова в Twitter.

Cумма единого налога включает взнос на медицинское страхование в размере 2514 крон, символический подоходный налог в 100 крон и минимальный взнос на социальное страхование, увеличенный на 15% (3126 крон).

Первоначально министр финансов предлагала ввести единый налог для самозанятых лиц с доходом до 1 млн крон. В итоге правительство поддержало лимит в размере 800 тысяч крон.

Теперь законопроект предстоит обсудить депутатам чешского парламента. Минфин рассчитывает, что они смогут рассмотреть поправки до парламентских каникул, которые начинаются в середине июля и заканчиваются в конце августа. По оценкам Шиллеровой, новой системой воспользуются около 140 тысяч предпринимателей.

Источник: novinky.cz