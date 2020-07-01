Большинство интернет-магазинов нарушают правила торговли

В первом квартале этого года Чешская торговая инспекция (ČOI) обнаружила нарушения правил в работе 142 из 164 проверенных интернет-магазинов. В частности, продавцы не предоставляют полную информацию о возможном внесудебном разрешении споров или жалоб.

В общей сложности инспекция наложила 162 штрафа на общую сумму свыше 1,6 млн крон.

«Результаты проверки подтвердили, что число нарушений прав потребителей в сфере интернет-продаж постоянно растет», — сказал директор ČOI Моймир Безецны.

В этом году инспекция установила в общей сложности 278 случаев нарушения закона о защите прав потребителей. «Сохраняются недостатки, особенно в том, что касается предоставления полной информации о продуктах и ​​услугах. Продавцы часто прибегают к нечестной деловой практике», — добавил Безецны.

Тем не менее инспекция отмечает, что, хотя проблемы были обнаружены почти в 87% проверенных магазинов, это не отражает реальное состояние онлайн-торговли в Чешской Республике. Инспекция продолжает проводить проверки после предварительного мониторинга и, как правило, выбирает продавцов с возможным проблемным ассортиментом.

«К ним относятся, например, игрушки или товары, на которые распространяется защита прав интеллектуальной собственности, текстильные изделия с подозрительным описанием материалов на иностранных языках», — пояснили в ČOI.

Источник: novinky.cz