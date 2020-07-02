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Чешское предприятие OKD приостановит добычу угля на четырех шахтах из-за коронавируса

Чешское предприятие OKD приостановит добычу угля на четырех шахтах из-за коронавируса

Марина Коханкова 159 0
OKD приостановит добычу на всех четырех шахтах в регионе Карвина на шесть недель начиная с 3 июля. Причиной является распространение коронавируса в шахтах Darkov, ČSM-Sever и ČSM-Jih. Массовое тестирование сотрудников показало, что более 20% из них заразились covid-19.
Чешское предприятие OKD приостановит добычу угля на четырех шахтах из-за коронавируса

Ситуацию в Моравско-Силезском регионе министр здравоохранения Адам Войтех обсудил с руководством компании и местной администрацией. Он пообещал расширить пункты тестирования, пропускная способность которых в регионе недостаточна, а также усилить блок гигиенистов.

Региональным гигиенистам в основном удается отслеживать контакты инфицированных, им также помогают гигиенические станции из других регионов. 

Эпидемиологи рекомендовали шахтерам, которые прошли тестирование и еще не знают результата, оставаться дома. 
«Мы будем выполнять только необходимые работы для обеспечения безопасности шахты, в каждой шахте будет работать около двухсот сотрудников», — сообщил Давид Гайек, операционный директор OKD.

Из 3403 проверенных работников на шахтах 704 оказались инфицированными (20,7%). При этом подавляющее большинство из них вообще не имели или имели очень слабые симптомы. «Они не считали это болезнью и не знали, что заражены. Их сложно обвинить, они выглядели здоровыми и думали, что здоровы», — сказал представитель эпидемиологической станции.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
шахта Чехия коронавирус
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