Чешское предприятие OKD приостановит добычу угля на четырех шахтах из-за коронавируса

OKD приостановит добычу на всех четырех шахтах в регионе Карвина на шесть недель начиная с 3 июля. Причиной является распространение коронавируса в шахтах Darkov, ČSM-Sever и ČSM-Jih. Массовое тестирование сотрудников показало, что более 20% из них заразились covid-19.

Ситуацию в Моравско-Силезском регионе министр здравоохранения Адам Войтех обсудил с руководством компании и местной администрацией. Он пообещал расширить пункты тестирования, пропускная способность которых в регионе недостаточна, а также усилить блок гигиенистов.

Региональным гигиенистам в основном удается отслеживать контакты инфицированных, им также помогают гигиенические станции из других регионов.

Эпидемиологи рекомендовали шахтерам, которые прошли тестирование и еще не знают результата, оставаться дома.

«Мы будем выполнять только необходимые работы для обеспечения безопасности шахты, в каждой шахте будет работать около двухсот сотрудников», — сообщил Давид Гайек, операционный директор OKD.

Из 3403 проверенных работников на шахтах 704 оказались инфицированными (20,7%). При этом подавляющее большинство из них вообще не имели или имели очень слабые симптомы. «Они не считали это болезнью и не знали, что заражены. Их сложно обвинить, они выглядели здоровыми и думали, что здоровы», — сказал представитель эпидемиологической станции.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz