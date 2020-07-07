Уровень безработицы в июне в Чехии составил 3,7%

«Чаще всего встают на учет люди, которые работают в сфере услуг (рестораны, отели туризм, транспорт). В отделения труда приходит и те, кто потерял работу в этих секторах в Австрии, Италии, Германии или Швейцарии», — добавила Малачова.
По данным на конец июня, в управлениях труда было зарегистрировано 334,9 тысячи вакансий — примерно на четыре тысячи больше, чем месяц назад.
«Наибольший интерес представляют низкоквалифицированные рабочие места: уборщики, водители грузовиков, повара, каменщики. Три из четырех вакансий требуют базового образования, а финансовое вознаграждение находится примерно на уровне минимальной заработной платы», — уточнила Малачова.
В июне власти выплатили около 1 млрд крон пособий по безработице. Средняя сумма выплаты составила 8742 кроны.
Министерство труда ранее заявляло, что ожидает роста безработицы из-за кризиса примерно на пять процентов. Таким образом, уровень безработицы может достигнуть 8%.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz