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Уровень безработицы в июне в Чехии составил 3,7%

Уровень безработицы в июне в Чехии составил 3,7%

Марина Коханкова 197 0
Уровень безработицы в стране в июне достиг 3,7%, увеличившись за месяц на 0,1 процента. На бирже труда сейчас состоят 269 637 безработных, сообщила министр труда Чехии Яна Малачова.
Уровень безработицы в июне в Чехии составил 3,7%

«Чаще всего встают на учет люди, которые работают в сфере услуг (рестораны, отели туризм, транспорт). В отделения труда приходит и те, кто потерял работу в этих секторах в Австрии, Италии, Германии или Швейцарии», — добавила Малачова.

По данным на конец июня, в управлениях труда было зарегистрировано 334,9 тысячи вакансий — примерно на четыре тысячи больше, чем месяц назад. 

«Наибольший интерес представляют низкоквалифицированные рабочие места: уборщики, водители грузовиков, повара, каменщики. Три из четырех вакансий требуют базового образования, а финансовое вознаграждение находится примерно на уровне минимальной заработной платы», — уточнила Малачова.

В июне власти выплатили около 1 млрд крон пособий по безработице. Средняя сумма выплаты составила 8742 кроны.

Министерство труда ранее заявляло, что ожидает роста безработицы из-за кризиса примерно на пять процентов. Таким образом, уровень безработицы может достигнуть 8%.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
коронавирус безработица Чехия работа Министерство труда
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