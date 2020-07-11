В первом чтении принят законопроект о едином налоге для самозанятых

Депутаты чешского парламента 10 июля приняли в первом чтении законопроект, согласно которому с января 2021 года индивидуальные предприниматели с доходом до 800 тысяч крон в год смогут платить единый налог в размере 5740 крон в месяц.

Cумма единого налога включает взнос на медицинское страхование в размере 2514 крон, символический подоходный налог в 100 крон и минимальный взнос на социальное страхование, увеличенный на 15% (3126 крон). Однако, если предприниматеои будут использовать эту опцию, они будут лишены права на налоговые льготы, например, выплаты на детей или неработающую супругу.

Первоначально министр финансов предлагала ввести единый налог для самозанятых лиц с доходом до 1 млн крон. В итоге правительство поддержало лимит в размере 800 тысяч крон.

Минфин рассчитывает, что депутаты смогут принять закон в трех чтениях до парламентских каникул, которые начинаются в середине июля и заканчиваются в конце августа. По оценкам Шиллеровой, новой системой воспользуются около 127 тысяч предпринимателей. Нововведение принесет в бюджет дополнительно 280 млн крон, а доходы системы социального страхования увеличатся на 500 млн крон.

Источник: denik.cz