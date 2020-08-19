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На Стрелецком острове в Праге выставлен первый дом, напечатанный на 3D-принтере

На Стрелецком острове в Праге выставлен первый дом, напечатанный на 3D-принтере

Александра Кириченко 416 0
Прототип дома под названием Prvok можно увидеть на Стрелецком острове до конца августа. Серийное производство таких домов, как рассказал автор проекта Михал Трпак, может начаться в Чехии в течение 3-5 лет. Стоимость каждой постройки из бетона составит 3,5-4 млн крон.
Фото: Stanislav Krupař, czechcrunch.cz
На Стрелецком острове в Праге выставлен первый дом, напечатанный на 3D-принтере

Как рассказал Трпак, стоимость выставленного прототипа составляет около 10 млн крон. Общая площадь — 43 квадратных метра, дом состоит из трех помещений: санузла, совмещенной с кухней гостиной и спальни. Он подходит для семьи из двух человек и установлен на понтоне. Такой дом, по словам автора проекта, может быть размещен в городе, на загородном участке или на воде. 

Как уточнил Михал Трпак, напечатанный на 3D-принтере дом из бетона рассчитан на то, чтобы прослужить не менее ста лет в любых условиях. При желании его можно в любой момент «перепечатать» из того же материала.

Печать дома на 3D-принтере обходится вдвое дешевле, чем традиционное строительство, и занимает в семь раз меньше времени. Дом-прототип был изготовлен в Ческе-Будеевице. Черновые работы заняли 48 часов, а на отделку ушло еще около двух месяцев.

Конструкция весит более 30 тонн, и на то, чтобы доставить ее в Прагу, потребовалось 10 часов.

Источник: ceskenoviny.cz 

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недвижимость строительство
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