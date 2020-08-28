Выплаты по системе «курцарбайт» могут составить 70% от заработной платы

Министерство труда Чехии предлагает выплачивать сотрудникам чешских компаний, которые не могут выполнять свои обязанности из-за кризиса, 70% от заработной платы после вычета налогов.

Чешская Республика — еще одна страна, которая вводит «курцарбайт». В первые три месяца размер компенсаций достигнет 70% от чистой заработной платы за неотработанные часы, в течение последующих шести месяцев выплаты снизятся до 60%. Максимальный период, в течение которого можно будет получать выплаты, составит 9 месяцев.

Соответствующий закон должен быть принят до конца октября. К тому времени антивирусная программа для компаний, пострадавших от кризиса с коронавирусом, прекратится и должна быть заменена другой формой поддержки в зависимости от требований компаний и профсоюзов.

Право на поддержку получат сотрудники компаний, которые будут работать 40-80% своего рабочего времени, то есть в среднем от двух до четырех дней в неделю. В отличие от Германии, деньги на kurzarbeit не будут собирать бюро труда через специальную программу страхования. Государство выплатит сотрудникам дополнительную сумму из своего бюджета. Согласно законопроекту, она не должна превышать 1,5 млрд крон в месяц.

Источник: seznamzpravy.cz

