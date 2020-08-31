Пенсионеры получат от государства единовременную выплату в размере 5000 крон

Выплату в размере 5000 крон получат все чешские пенсионеры в декабре 2000 года. Об этом сообщили премьер-министр Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек на совместной пресс-конференции.

Как ранее говорил Бабиш, пенсионеры в период пандемии коронавируса испытывали стресс, поэтому они должны получить единовременные выплаты по аналогии с пособиями, которые были выплачены чешским индивидуальным предпринимателям. Некоторые члены оппозиции заявили, что рассматривают единовременную выплату пенсионерам как предвыборный популизм и коррупцию.

Бабиш категорически отрицает, что это подкуп людей перед выборами. «Хочу подчеркнуть: то, что мы предлагаем, это не подкуп и не коррупция. Пожилые люди заслуживают дополнительного пособия на лучшую жизнь», — сказал Бабиш.

Выплата будет перечислена пенсионерам в декабре. Эта мера обойдется бюджету в 15 млрд крон. По словам премьер-министра, страна не имеет больших долгов и может позволить себе подобные расходы. Он подчеркнул, Чехия является четвертой страной Европы с наименьшей задолженностью.



Источник: novinky.cz