Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.25
USD
21.95
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
10n 16 °C
Пенсионеры получат от государства единовременную выплату в размере 5000 крон

Пенсионеры получат от государства единовременную выплату в размере 5000 крон

Марина Коханкова 457 0
Выплату в размере 5000 крон получат все чешские пенсионеры в декабре 2000 года. Об этом сообщили премьер-министр Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек на совместной пресс-конференции.
Пенсионеры получат от государства единовременную выплату в размере 5000 крон

Как ранее говорил Бабиш, пенсионеры в период пандемии коронавируса испытывали стресс, поэтому они должны получить единовременные выплаты по аналогии с пособиями, которые были выплачены чешским индивидуальным предпринимателям. Некоторые члены оппозиции заявили, что рассматривают единовременную выплату пенсионерам как предвыборный популизм и коррупцию.

Бабиш категорически отрицает, что это подкуп людей перед выборами. «Хочу подчеркнуть: то, что мы предлагаем, это не подкуп и не коррупция. Пожилые люди заслуживают дополнительного пособия на лучшую жизнь», — сказал Бабиш.

Выплата будет перечислена пенсионерам в декабре. Эта мера обойдется бюджету в 15 млрд крон. По словам премьер-министра, страна не имеет больших долгов и может позволить себе подобные расходы. Он подчеркнул, Чехия является четвертой страной Европы с наименьшей задолженностью.
 
Источник: novinky.cz

 

Рассказать всем:
Темы
пенсионеры компенсация Чехия коронавирус Андрей Бабиш
Читайте
по теме 
Правительство рассмотрит вопрос о единовременной выплате пенсионерам 6000 крон
24.08.2020 10:32 Экономика
Правительство рассмотрит вопрос о единовременной выплате пенсионерам 6000 крон
1660 0
Выделенные часы для обслуживания пенсионеров в магазинах отменены
25.05.2020 17:48 Общество
Выделенные часы для обслуживания пенсионеров в магазинах отменены
2473 0
Размер прожиточного минимума в Чехии увеличат до 3860 крон
18.02.2020 10:59 Экономика
Размер прожиточного минимума в Чехии увеличат до 3860 крон
5108 0
Чехи проводят четверть своей жизни на пенсии
27.09.2019 13:26 Экономика
Чехи проводят четверть своей жизни на пенсии
11610 0
Последние новости:
31
августа
Не все школы в Чехии откроются 1 сентября
31.08.2020 14:14 Общество
Не все школы в Чехии откроются 1 сентября
768 0
Чистая зарплата для большинства чешских работников увеличится с 1 января 2021 года
31.08.2020 11:53 Экономика
Чистая зарплата для большинства чешских работников увеличится с 1 января 2021 года
2285 0
Минздрав рассказал, где вероятнее всего заразиться коронавирусом
31.08.2020 10:36 Общество
Минздрав рассказал, где вероятнее всего заразиться коронавирусом
1592 0
30
августа
Венгрия с 1 сентября закрывает границы для иностранцев
30.08.2020 11:28 Общество
Венгрия с 1 сентября закрывает границы для иностранцев
2883 0
28
августа
Прага «пожелтела» на коронавирусной карте Чехии
28.08.2020 16:15 Общество
Прага «пожелтела» на коронавирусной карте Чехии
4337 0
Супружеская пара незаконно получила 700 тысяч крон компенсаций за ущерб, связанный с коронавирусом
28.08.2020 13:35 Экономика
Супружеская пара незаконно получила 700 тысяч крон компенсаций за ущерб, связанный с коронавирусом
1866 0
Метеорологи выдали предупреждение о сильных грозах
28.08.2020 15:24 Общество
Метеорологи выдали предупреждение о сильных грозах
4379 0
Керамика и легкая атлетика: чешские школы отменяют кружки из-за коронавируса
28.08.2020 14:13 Общество
Керамика и легкая атлетика: чешские школы отменяют кружки из-за коронавируса
1118 0
Чех на велосипеде за восемь дней проехал 3540 километров
28.08.2020 12:32 Спорт
Чех на велосипеде за восемь дней проехал 3540 километров
1820 0
Выплаты по системе «курцарбайт» могут составить 70% от заработной платы
28.08.2020 11:00 Экономика
Выплаты по системе «курцарбайт» могут составить 70% от заработной платы
1833 0


Мобильная версия