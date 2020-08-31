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Чистая зарплата для большинства чешских работников увеличится с 1 января 2021 года

Чистая зарплата для большинства чешских работников увеличится с 1 января 2021 года

Марина Коханкова 2285 0
Подоходный налог в Чехии для сотрудников, которые получают менее 140 тысяч крон, будет до 15%. Соответствующее решение приняла правящая коалиция, сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш.
Чистая зарплата для большинства чешских работников увеличится с 1 января 2021 года

В то же время для граждан, чья зарплата до вычета налогов превышает 140 тысяч крон, ставка подоходного налога составит 23%.

«Мы убеждены, что в этот период мы должны дать людям четкий сигнал о том, что мы позаботимся о них и снизим налог до 15%, как это ранее обещала партия ODS, но не выполнила обещание и обманула людей», — сказал Бабиш.

Снижение подоходного налога для сотрудника с зарплатой 36 тысяч крон означает, что после вычета налогов со следующего года он будет получать на 1800 крон в месяц больше, чем сейчас.

Снижение налога для большинства сотрудников обойдется государственному бюджету в 74 млрд крон.
 
Источник: novinky.cz

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Темы
зарплата Чехия Андрей Бабиш налоги правительство
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