Уровень безработицы в Чехии в августе составил 3,8%

По сравнению с июлем этот показатель не изменился. Число безработных даже немного уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем, примерно на 600 человек. Управления по трудоустройству зарегистрировали 279 078 безработных, сообщила на пресс-конференции министр труда Яна Малачова.

По ее словам, чешский рынок труда находится в хорошей форме благодаря поддержке государства.

В июле количество вакансий в управлениях труда составило 340 823. Число вакансий в августе увеличилось на 6 540 по сравнению с июлем, однако в годовом исчислении сократилось на 9 700. Три четверти вакансий предназначены для людей с базовым образованием, добавила Малачова. В августе работу нашли более 25 тысяч человек.

При этом вышеупомянутые 279 тысяч безработных — это самый высокий показатель с 2017 года.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz