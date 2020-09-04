Средняя зарплата в Чехии выросла на 0,5%, но с учетом инфляции реально снизилась на 2,5%

Аналитики ожидали снижения средней заработной платы с учетом инфляции, в основном из-за последствий распространения коронавируса и относительно высокого роста потребительских цен. Последний раз реальная заработная плата падала в конце 2013 года.
Главный экономист Trinity Bank и член Национального экономического совета при правительстве Лукаш Кованда напомнил, что коронавирусный кризис повлиял на уровень средней заработной платы в Чешской Республике, но его максимальное воздействие было предотвращено обширными государственными мерами по поддержке экономики, спроса и занятости.
«Заработная плата во втором квартале упала менее резко, чем это произошло бы без мер государственной поддержки», — отметил он.
Наиболее значительный спад доходов наблюдался в гостиничном бизнесе и сфере общественного питания, где заработная плата упала на 11,8%. Второе место по снижению заработной платы, на 5,7%, было в сфере недвижимости. В обрабатывающей промышленности, где работает почти 1,1 млн чехов, средняя заработная плата упала на 4,9% и составила 32 707 крон.
«Напротив, в сфере здравоохранения, социального обеспечения и образования заработная плата выросла в среднем на 5,5%», — сказал Далибор Голы, директор департамента статистики рынка труда Чешского статистического управления.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz