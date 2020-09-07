Первая чешская фирма перевела всех сотрудников на home office

Avast не будет возвращать всех сотрудников в офисы. Опрос внутри компании показал, что 40% людей хотят работать из дома постоянно, поэтому работодатель разрешил им это, сообщил основатель Avast Павел Баудиш.

«Мир вокруг нас, к которому мы привыкли, очень хрупок», — говорит о пандемии коронавируса Павел Баудиш, сооснователь Avast и один из восьми чешских миллиардеров. Однако именно из-за пандемии чешский антивирусный гигант обнаружил, что, оказывается, для нормального функционирования фирмы сотрудникам не обязательно физически присутствовать на работе.

Avast была одной из первых компаний, которая сразу перевела работников на home office. Работники фирмы в Праге, Брно и Словакии вернулись в офисы в конце июня, и только на несколько недель. С августа они снова работают дома, и многим это нравится.

«Многие люди проявили интерес к постоянной работе из дома», — говорит Баудиш, добавляя, что в Avast произойдут изменения.

«Некоторые люди будут иметь общие офисные помещения и смогут ходить туда только один или два раза в неделю. А остальную часть времени они продолжат работать из дома», — отмечает Баудиш.

«Около 40% сказали, что предпочли бы постоянную работу из дома», — говорит Баудиш, добавляя, что, даже если такой режим будет трудным, его можно организовать. Баудиш считает, что результаты опроса еще могут измениться, и некоторым будет не хватать коллектива. Он также отмечает, что пребывание в офисе имеет свои преимущества помимо ряда недостатков. Например, помещения оборудованы кондиционерами, есть корпоративная столовая или качественная мебель.

Источник: seznamzpravy.cz