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Авиакомпания ČSA отменила рейсы в Будапешт, Лондон, Хельсинки и Франкфурт

Авиакомпания ČSA отменила рейсы в Будапешт, Лондон, Хельсинки и Франкфурт

Марина Коханкова 643 0
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации авиакомпания Czech Airlines (ČSA) до конца сентября отменила полеты в четыре пункта назначения, а именно в Будапешт, Лондон, Франкфурт и Хельсинки.
Авиакомпания ČSA отменила рейсы в Будапешт, Лондон, Хельсинки и Франкфурт

В то же время ČSA и ее дочерние авиалинии Smartwings объявили в среду, что разрешат бесплатное изменение даты для всех билетов, приобретенных в этом году.
 
Отмена рейсов пока временная, до 30 сентября. Основная причина — новые условия некоторых государств для поездок граждан Чехии. Это касается, например, Венгрии, которая закрыла свои границы для иностранцев, и Великобритании, которая требует 14-дневного карантина для чешских граждан по прибытии. В настоящее время в расписании полетов ČSA остаются Кошице, Амстердам, Париж, Копенгаген, Стокгольм, Рим и Милан.
 
Источник: lidovky.cz

 

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Темы
авиакомпании Чешские авиалинии Чехия коронавирус
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