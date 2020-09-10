Исследование: денежное пособие следует выдать семьям с детьми, а не пенсионерам

Финансово неблагополучные семьи с детьми и люди, которые не могли работать из-за ограничений, связанных с пандемией, — это группы населения, нуждающиеся в денежном пособии, которое государство планирует выплатить пенсионерам. Это следует из исследования агентства PAQ Research, посвященного экономическим последствиям коронавируса для населения Чехии.

Пособие в соответствии с предложением, одобренным правительством, предназначено для граждан, получающих пенсию по старости, инвалидности или по потере кормильца. Размер пособия — 5 тысяч крон.

Эту инициативу правительства чешский парламент рассмотрит в середине сентября. По замыслу чиновников, пособие должно компенсировать пенсионерам возросшие расходы во время коронавирусного кризиса. Однако недавнее исследование показывает, что кризис оказал относительно небольшое влияние на пенсионеров по сравнению с другими уязвимыми группами, учитывая, что у пенсионеров стабильный доход.

«Таким образом, потенциальная поддержка спроса, вероятно, более эффективна в отношении более бедных домохозяйств с детьми и людей, которые не могли работать во время кризиса, вызванного коронавирусом», — заявили авторы исследования.



Согласно опросу, который компания провела в августе, люди, потерявшие работу, или семьи за чертой бедности большую часть пособия потратили бы на погашение кредитов на жилье, продукты питания и другие текущие необходимые расходы. Для людей, потерявших работу, это составляет примерно 78% от предложенной правительством суммы. И напротив, люди с более высокими доходами, стабильной работой и пенсионеры заявили, что таким образом потратят только около 30-40% данной суммы, а остальные деньги отложат. В опросе участвовали 2200 человек.

В исследовании также изучалось, в какой степени люди собираются экономить на потреблении из-за последствий кризиса. О таком намерении заявили 22%.



Источник: novinky.cz