Президент поддержал отмену «супергрязной» зарплаты, но только на два года

Президент Чехии Милош Земан поддержал отмену «супергрязной» зарплаты, однако только сроком на два года, сообщила министр финансов Алена Шиллерова. Отмена «супергрязной» зарплаты связана с введением подоходного налога в размере 15%.

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Шиллерова обсуждала этот вопрос с главой государства на встрече экспертной группы 20 сентября. «Члены экспертной группы рекомендовали ограничить сокращение подоходного налога с 19 до 15% на срок до двух лет и компенсировать его значительным снижением объема налоговых льгот», — сообщил пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек.

Министр финансов не возражает против предложения президента. «На данный момент у меня нет возражений, но мы должны договориться внутри коалиции. Для меня это новая информация, также очень важно мнение президента», — отметила Шиллерова.

В августе правительство, партии ANO и ČSSD договорились об отмене сверхбрутто-зарплаты и введении 15-процентной ставки подоходного налога с 1 января 2021 года. Ставка подоходного налога на уровне 23% останется для тех, чей доход составляет более 139 тысяч крон в месяц.

Снижение подоходного налога до 15% для сотрудника с зарплатой 36 тысяч крон означает, что после вычета налогов со следующего года он будет получать на 1800 крон в месяц больше, чем сейчас.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz