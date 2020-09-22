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Чехию назвали центром по отмыванию денег из России

Чехию назвали центром по отмыванию денег из России

Марина Коханкова 1760 0
Из документов Управления по борьбе с финансовыми преступлениями США о подозрительных операциях в крупных банках, которые попали в руки журналистов, 281 файл касается Чехии. Об этом сообщает сайт Investigace.cz, который получил доступ к соответствующим документам в рамках глобального проекта Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
Чехию назвали центром по отмыванию денег из России

Из документов следует, что деньги от преступной деятельности, совершенной в России, легализуются в Чехии. Денежные переводы, связанные с Китаем и китайскими руководителями компаний, зарегистрированных в Чешской Республике, также вызывают сомнения.

«Просочившиеся документы подтверждают тот факт, что Чехия стала одним из европейских центров отмывания денег из России — будь то деньги, украденные коррумпированными чиновниками из российского государственного бюджета, или взятки для таможенников и др.», — говорится на сервере.

По данным Investigace.cz, в документах речь идет о 144 компаниях и физических лицах, на банковские счета которых в Чехии совершались подозрительные денежные переводы для должностных лиц.

Raiffeisenbank имел наибольшую долю в транзакциях, зафиксированных в документах, и, по данным сервера, осуществил сомнительные переводы на сумму 3,4 млрд крон. Далее следуют PPF Banka с транзакциями на 1,3 млрд крон, ČSOB (1,2 млрд) и Česká spořitelna (входящие и исходящие сомнительные платежи на сумму 442 млн крон).

«Все подозрительные транзакции расследуются в ČSOB в соответствии со строгими правилами и всеми правовыми нормами», — сказала пресс-секретарь банка Михаэла Прухова. Признаки потенциально подозрительных транзакций тщательно изучаются и при необходимости о них сообщается соответствующим государственным и надзорным органам.

Чешские законы и европейские постановления не позволяют обнародовать или комментировать конкретные операции или клиентов банка, добавила пресс-секретарь банка PPF Йитка Ткадлецова. По ее словам, PPF banka строго соблюдает прописанные в законе меры по противодействию отмыванию денег при проведении всех банковских операций.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
Чехия бизнес Россия коррупция
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