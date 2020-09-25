Минтруда согласовало условия системы Kurzarbeit

Министерство труда согласовало с политическими партиями условия системы Kurzarbeit, которая будет введена, чтобы предотвратить массовые увольнения сотрудников компаний из-за коронавируса. Государство будет выплачивать предприятиям компенсации в размере 70% чистой заработной платы сотрудников, которые остались без работы.

Фото: ČTK

Подробности министр труда и социальных дел Яна Малачова представит на пресс-конференции. Переход на систему Kurzarbeit в случае падения экономики, стихийного бедствия, эпидемии и других чрезвычайных событий будет утверждать правительство. Предполагается, что работники смогут оставаться дома на период от одного до четырех дней в неделю (в течение года). За эти дни они будут получать от государства 70% чистой заработной платы, но не выше средней зарплаты по стране. Компания-работодатель будет платить взносы на социальное страхование за неотработанные часы (исходя из 70% от оплаты труда до вычета налогов). Взносы за медицинское страхование будут рассчитываться из полного заработка.

Kurzarbeit последует за программами Antivirus A и B, которые были введены правительством в начале пандемии коронавируса. Они охватывают период с момента объявления чрезвычайного положения (12 марта) до конца октября. Предполагается, что новая программа начнет действовать с ноября.

Кроме того, сегодня будет принято решение о выплате пособий родителей, которые остались дома с детьми из-за закрытия школ.

Источник: novinky.cz