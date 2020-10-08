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Более 50% чехов высказались против закрытия школ в связи с эпидемией

Более 50% чехов высказались против закрытия школ в связи с эпидемией

Марина Коханкова 800 0
Большинство жителей Чехии (51%) выступают против повторного закрытия школ в связи с обострением ситуации с коронавирусом, Около 40% придерживаются противоположного мнения. По мнению примерно двух третей респондентов, дистанционное обучение в начальных и средних школах должно быть обязательным, когда они закрываются.
Более 50% чехов высказались против закрытия школ в связи с эпидемией

Это следует из опроса, результаты которого сегодня предоставил Центр изучения общественного мнения (CVVM).

Во время весенней волны эпидемии коронавируса правительство отменило с 11 марта обучение в начальных, средних, высших профессиональных школах и университетах. Дети, которые до конца учебного года не ходили в школу, перешли на дистанционное обучение.

В ходе опроса, проведенного в середине сентября, 51% чехов высказался против повторного закрытия школ, при этом 42% согласны на эту меру в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Каждый десятый респондент не смог высказать свое мнение по этому поводу. 

В случае закрытия школ 66% чехов выступают за обязательное дистанционное обучение в начальной и средней школе, примерно пятая часть опрошенных считает, что обучение должно быть добровольным. В обоих случаях против дистанционного обучения выступили менее 10% респондентов. 

По словам 52% опрошенных, весной родители не испытывали сложностей в плане организации дистанционного обучения. Менее половины (46%) заявили, что им было сложно, указывают авторы опроса. 

В опросе участвовал 951 человек в возрасте 15 лет и старше.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
коронавирус Опрос общественного мнения Чехия школы дети
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