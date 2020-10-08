Минздрав Чехии официально объявил о новых мерах в связи с эпидемией

С пятницы, 9 октября, рестораны, бары и другие заведения общественного питания будут закрываться в 20:00. Фитнес-центры, тренажерные залы и бассейны, которые находятся в помещении, будут полностью закрыты с 9 октября, сообщил министр здравоохранения Чехии Роман Примула.

Фото: ČTK

За столом в ресторане смогут сидеть не более четырех человек. Только два человека смогут сесть за стол в фудкорте в торговых центрах, где расположено много заведений общественного питания. Кроме того, в ТЦ не будет работать Wi-Fi, чтобы не было излишнего скопления людей.

Ограничения пока введены сроком на 14 дней. «Мы будем оценивать ситуацию в течение этого времени», — уточнил Примула. Министр подчеркнул, что меры были выбраны так, чтобы как можно меньше повлиять на экономику.

Источник: novinky.cz